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Сегодня, 17:43

«Вулверхэмптон» принял предложение «Ноттингема» о покупке Гиббса-Уайта за 42,5 миллиона фунтов

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» намерен подписать полузащитника «Вулверхэмптон» Моргана Гиббса-Уайта.

Как сообщает The Telegraph, «волки» уже приняли предложение «Ноттингема» в размере около 25 миллионов фунтов стерлингов (29 миллионов евро) в качестве аванса и 7-10 миллионов фунтов в качестве дополнительных бонусов за 22-летнего игрока.

Отмечается, что общая сумма сделки может составить максимум 42,5 миллиона фунтов стерлинга (50,5 миллиона евро).

В сезоне-2021/22 Гиббс-Уайт выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, на его счету 13 голов и 10 результативных передач в 38 матчах.

Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 9,9 миллиона фунтов.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/08/18/nottingham-forest-sign-morgan-gibbs-white-35m/
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