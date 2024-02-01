«Вулверхэмптон» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 22-го тура чемпионата Англии в четверг, 1 февраля. Матч пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия) и начнется в 23.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Вулверхэмптоне набрала 29 очков и занимает 11-место в турнирной таблице АПЛ, а команда Эрика тен Хага с 32 баллами располагается на 9-й строчке.

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