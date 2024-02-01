Кроос: «Поздравляю тех, кто сейчас сможет подписать Клоппа»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мыслями о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона.

«Поздравляю тех, кто сможет подписать Клоппа сейчас. Он уже много лет работает за границей, опросы показывают, что он, безусловно, самый популярный тренер в Германии. Думаю, то же самое теперь можно сказать и про Англию», — приводит Marca слова Крооса.

Немецкий футболист надеется, что Клопп в будущем будет работать в сборной Германии.

«Он заслуживает того, чтобы принять это решение самостоятельно, он очень умный человек. Мы можем только надеяться, что в какой-то момент сможем убедить его сыграть какую-либо роль в сборной Германии. Мы ждали этого много-много лет», — добавил полузащитник.

26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона-2023/24. Он возглавляет клуб с октября 2015 года. Под руководством 56-летнего немца команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.