Робби Уильямс стал президентом английского клуба «Порт Вейл»

Певец Робби Уильямс стал президентом английского «Порт Вейл».

Пресс-служба клуба сообщила об этом в своих соцсетях 28 января.

«Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента — это нечто особенное», — заявил Уильямс.

«Порт Вейл» выступает в английской лиге 1 — третьем по силе дивизионе страны. После 26 матчей команда занимает 20-е место в турнирной таблице.

Биография Робби Уильямса — на этой странице сайта.