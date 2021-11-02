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«Вулверхэмптон» на своем поле победил «Эвертон»

00:55
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«Вулверхэмптон» в матче 10-го тура обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.

На голы Макса Милмана и Рауля Хименеса «ириски» ответили точным ударом Алекса Ивоби.

После этого матча «Вулверхэмптон» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 14 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 2:1 (2:0)

Голы: Килман, 28 (1:0). Хименес, 32 (2:0). Ивоби, 66 (2:1).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес (Дендонкер, 89), Хван Хи Чхан (Силва, 90+4), Тринкан (Поденсе, 79).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Гбамен (Делф, 46), Таунсенд, Ивоби (Гордон, 78), Грэй (Рондон, 90), Ришарлисон.

Предупреждения: Коулман, 90+2. Аит Нури, 90+2.

Судья: Аткинсон (Англия).

1 ноября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Сергей Разин все материалы автора

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