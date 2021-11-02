«Вулверхэмптон» на своем поле победил «Эвертон»
«Вулверхэмптон» в матче 10-го тура обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.
На голы Макса Милмана и Рауля Хименеса «ириски» ответили точным ударом Алекса Ивоби.
После этого матча «Вулверхэмптон» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 14 очками — на 10-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 2:1 (2:0)
Голы: Килман, 28 (1:0). Хименес, 32 (2:0). Ивоби, 66 (2:1).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес (Дендонкер, 89), Хван Хи Чхан (Силва, 90+4), Тринкан (Поденсе, 79).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Гбамен (Делф, 46), Таунсенд, Ивоби (Гордон, 78), Грэй (Рондон, 90), Ришарлисон.
Предупреждения: Коулман, 90+2. Аит Нури, 90+2.
Судья: Аткинсон (Англия).
1 ноября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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