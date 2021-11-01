«Тоттенхэм» выделит Конте 100 миллионов евро на трансферы в январе
«Тоттенхэм» принял условия Антонио Конте по трансферам, сообщает Calciomercato.com. Итальянский специалист должен в ближайшее время стать главным тренером «шпор».
По данным источника, президент клуба Даниэль Леви согласился выделить Конте около 100 миллионов евро на трансферы в январе. Специалист сменит на этой должности Нуну Эшпириту Санту.
Ранее сообщалось, что контракт Конте будет рассчитан до 2023 года, а его зарплата составит 15 миллионов евро.
52-летний Антонио Конте четырежды выиграл чемпионат Италии в качестве тренера, а также выиграл с «Челси» чемпионат и Кубок Англии.
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