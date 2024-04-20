«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел на первое место в АПЛ

«Арсенал» на выезде победил «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 45-й минуте открыл полузащитник лондонцев Леандро Трассар. В концовке преимущество «канониров» удвоил Мартин Эдегор.

«Арсенал» (74 очка) обошел «Манчестер Сити» (73) и вышел на первое место в АПЛ, но у «горожан» есть игра в запасе.

«Вулверхэмптон» (43) остается 11-м в турнирной таблице.