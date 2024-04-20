«Манчестер Сити» победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии
«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в полуфинале Кубка Англии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Автором победного гола стал полузащитник горожан Бернарду Силва, который отличился на 84-й минуте игры.
В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед». Матч между небесно-голубыми и «красными дьяволами» пройдет в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 17.30 по московскому времени.
«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
15
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32-48
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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