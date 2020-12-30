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Все матчи АПЛ снова будут проходить без зрителей

30 декабря 2020, 23:42

Все матчи английской премьер-лиги будут проходить при пустых трибунах, сообщает Sky Sports. Правительство Великобритании в связи с пандемией коронавируса ужесточило ограничения в ряде регионов, включая Ливерпуль.

«Эвертон» и «Ливерпуль» оставались последними клубами АПЛ, на домашние игры которых допускались зрители.

Накануне было принято решение о переносе игры «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за заражений в составе гостей.

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