Все матчи АПЛ снова будут проходить без зрителей

Все матчи английской премьер-лиги будут проходить при пустых трибунах, сообщает Sky Sports. Правительство Великобритании в связи с пандемией коронавируса ужесточило ограничения в ряде регионов, включая Ливерпуль.

«Эвертон» и «Ливерпуль» оставались последними клубами АПЛ, на домашние игры которых допускались зрители.

Накануне было принято решение о переносе игры «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за заражений в составе гостей.