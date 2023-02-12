Вратарь «Брентфорда» попал в сферу интересов «Челси»

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя попал в сферу интересов «Челси», утверждает The Telegraph.

Лондонский клуб планирует подписать испанского голкипера в летнее трансферное окно. На него также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Контракт Райи с «Брентфордом» истекает летом 2024 года. Клуб уже предлагал вратарю продлить соглашение, но получил отказ.

В текущем сезоне 27-летний Райя в составе «Брентфорда» провел 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей.