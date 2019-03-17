Войчех Щенсны: "У Аршавина самый забавный смех среди тех, что я слышал"

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны - об Андрее Аршавине, с которым он вместе выступал за "Арсенал".

- Аршавин - очень веселый парень. У него самый забавный смех среди тех, что я слышал, - сказал поляк в интервью каналу Foot Truck на YouTube. - В тот сезон, когда он перешел к нам, мы с ним играли в небольшие игры на тренировках. Мы говорили, что хотим выиграть чемпионат, но не сделали этого.

Андрей Аршавин провел 145 матчей за "Арсенал", забил 31 мяч и сделал 46 результативных передач.

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