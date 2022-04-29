«Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с Фоденом до 2027 года

«Манчестер Сити» ведет переговоры по продлению контракта с полузащитником Филом Фоденом. Стороны уже достигли принципиального соглашения по новому договору, который будет рассчитан до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

При этом 21-летнего англичанина ждет серьезная прибавка в зарплате.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» предлагает 21-летнему англичанину контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.