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Радридзани продал контрольный пакет акций «Лидса» и ушел с поста председателя совета директоров

Виктория Кравченко
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«Лидс» сообщил о том, что итальянский бизнесмен Андреа Радридзани продал свой контрольный пакет акций клуба и покинул пост председателя совета директоров.

Радридзани владел пакетом акций с января 2017 года. В мае он увеличил свою долю до 100 процентов.

24 мая 2018 года он продал часть акций компании 49ers Enterprises. В июне 2023 года функционер продал контрольный пакет акций 49ers Enterprises за 170 миллионов фунтов. Сделку одобрили вчера, 17 июля.

По итогам минувшего сезона «Лидс» занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.

ФК Лидс
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