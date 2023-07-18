Радридзани продал контрольный пакет акций «Лидса» и ушел с поста председателя совета директоров
«Лидс» сообщил о том, что итальянский бизнесмен Андреа Радридзани продал свой контрольный пакет акций клуба и покинул пост председателя совета директоров.
Радридзани владел пакетом акций с января 2017 года. В мае он увеличил свою долю до 100 процентов.
24 мая 2018 года он продал часть акций компании 49ers Enterprises. В июне 2023 года функционер продал контрольный пакет акций 49ers Enterprises за 170 миллионов фунтов. Сделку одобрили вчера, 17 июля.
По итогам минувшего сезона «Лидс» занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.
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|0
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|0
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|0
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|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|
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|
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|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
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|0-0
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
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МЮ – Вулверхэмптон
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