Виллиан: «Насколько я знаю, многие игроки АПЛ против возобновления сезона»

Нападающий «Челси» Виллиан рассказал, что многие футболисты из АПЛ не хотят возобновления сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

— Насколько я знаю, многим футболистам — я бы даже сказал, большинству — не нравится идея возобновления сезона в АПЛ прямо сейчас, — цитирует Evening Standard Виллиана. — Мы очень хотим вернуться, нам не хватает футбола, любимого дела, но все должно проходить безопасно. Наше здоровье — на первом месте. Игроки не хотят возвращаться, пока не станет полностью безопасно. Впрочем, мы до сих пор не знаем, как все сложится. Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. АПЛ проведет встречу в понедельник, а затем сообщит о следующих шагах.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что АПЛ планирует возобновить сезон 13 июня.