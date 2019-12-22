Виллиан: «Челси» должен продолжать оставаться в своей лучшей форме»

Нападающий «Челси» Виллиан, который забил два гола в ворота «Тоттенхэма» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии, подвел итоги встречи.

— Я доволен своими двумя голами, но самое важное, что наша команда победила, — приводит слова Виллиана BBC Sport. — Что касается моего первого гола, то думаю, что «шпоры» ожидали навеса в штрафную, но мы поступили иначе. Это сработало. «Челси» отлично показал свой характер. Я думаю, что теперь мы должны продолжать делать то же самое. Нам нельзя продолжать то подниматься вверх, то вниз, мы должны продолжать работать и оставаться в своей лучшей форме.

«Челси» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

«Челси» победил в гостях «Тоттенхэм». При Моуринью «шпоры» проигрывают в АПЛ только бывшим командам португальца