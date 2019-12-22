«Челси» победил в гостях «Тоттенхэм». При Моуринью «шпоры» проигрывают в АПЛ только бывшим командам португальца

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Челси». Гости одержали победу со счетом 2:0.

Оба мяча в первом тайме забил нападающий «синих» Виллиан, который открыл счет на 12-й минуте, а потом уже в добавленное время реализовал пенальти.

Во втором тайме «шпоры» остались в меньшинстве после удаления нападающего Сон Хын Мина за неспортивное поведение

«Тоттенхэм» потерпел второе поражение под руководством Жозе Моуринью в чемпионате. И оба раза команда проигрывала клубам, которые португалец прежде тренировал. До этого «шпоры» уступили «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» — 0:2 (0:2)

Голы: Виллиан, 12 (0:1). Виллиан, 45+4 — с пенальти (0:2).

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье, Санчес, Алдервейрелд, Фертонген (Ндомбеле, 74), Лукас Моура (Роуз, 74), Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Рюдигер, Томори, Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржинью, 68), Виллиан, Маунт, Алонсо, Абрахам (Батшуайи, 80).

Предупреждения: Зума, 31. Алли, 43. Ковачич, 43. Гассанига, 45+3. Сиссоко, 58. Алдервейрелд, 67. Рюдигер, 78.

Удаление: Сон Хын Мин, 62.

Судья: Тэйлор (Англия).

22 декабря. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».