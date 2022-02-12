Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил время, проведенное в клубе.

«Я очень доволен временем, проведенным в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фернандеша официальный сайт английского клуба. — Но отсутствие титулов у «Манчестер Юнайтед» — это кошмар. Я хочу выигрывать трофеи и для себя, и для клуба, и для болельщиков. Такой клуб не может столько лет не выигрывать. Думаю, мы неплохо играем. Но еще многое нужно улучшит. Я знаю, что мы можем играть еще лучше. Надо улучшать положение в АПЛ».

Фернандеш перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» 29 января 2020 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал трофей в 2017 году. Тогда команда одержала победу в Лиге Европы.

После 23 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 21 балл.