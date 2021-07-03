«Вест Хэм» ведет переговоры по новому контракту с Цоуфалом

«Вест Хэм» намерен продлить контракт с защитником Владимиром Цоуфалом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» предлагают 28-летнему чеху контракт на улучшенных условиях, однако в данный момент сторона футболиста недовольна предложением клуба.

Цоуфал выступает за «Вест Хэм» с октября 2020 года. Он провел 36 матчей за команду и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.