«Вест Хэм» ведет переговоры по новому контракту с Цоуфалом
06:58
«Вест Хэм» намерен продлить контракт с защитником Владимиром Цоуфалом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «молотобойцы» предлагают 28-летнему чеху контракт на улучшенных условиях, однако в данный момент сторона футболиста недовольна предложением клуба.
Цоуфал выступает за «Вест Хэм» с октября 2020 года. Он провел 36 матчей за команду и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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