«Челси» может подписать контракт с Уэйном Хеннесси

«Челси» может подписать вратаря Уэйна Хеннесси, сообщает Daily Express.

По информации источника, клуб хочет найти футболиста на роль резервного вратаря и считает 34-летнего валлийца, который является свободным агентом, подходящей кандидатурой.

Хеннесси стал свободным агентом по окончании сезона-2020/21, до этого он 7 лет выступал за «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне он провел 1 матч за основную команду «орлов» и не пропустил ни одного мяча.