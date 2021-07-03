«Челси» может подписать контракт с Уэйном Хеннесси
06:47
«Челси» может подписать вратаря Уэйна Хеннесси, сообщает Daily Express.
По информации источника, клуб хочет найти футболиста на роль резервного вратаря и считает 34-летнего валлийца, который является свободным агентом, подходящей кандидатурой.
Хеннесси стал свободным агентом по окончании сезона-2020/21, до этого он 7 лет выступал за «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне он провел 1 матч за основную команду «орлов» и не пропустил ни одного мяча.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1457330/Chelsea-surprise-transfer-talks-to-make-Wayne-Hennessey-Thomas-Tuchel-s-first-signing-SNT
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