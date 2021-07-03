«Эвертон» вступил в борьбу с «Арсеналом» за защитника «Брайтона» Уайта

«Эвертон» вступил в борьбу за защитника «Брайтона» Бена Уайта, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Арсенал» все еще не достиг соглашения с «чайками» по переходу 23-летнего англичанина, «ириски» надеются перехватить футболиста у «канониров».

В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро, «чайки» хотят выручить за игрока 60 миллионов евро.