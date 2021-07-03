«Эвертон» вступил в борьбу с «Арсеналом» за защитника «Брайтона» Уайта
08:37
«Эвертон» вступил в борьбу за защитника «Брайтона» Бена Уайта, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Арсенал» все еще не достиг соглашения с «чайками» по переходу 23-летнего англичанина, «ириски» надеются перехватить футболиста у «канониров».
#Arsenal haven't reached an agreement with #Brighton for Ben #White yet: now #Everton are working to overtake #Gunners in the race for the centre-back (agreed personal terms with #AFC for a contract until 2026). #transfers #EFC #BHAFC https://t.co/o5kJPnHmru— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 3, 2021
В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро, «чайки» хотят выручить за игрока 60 миллионов евро.
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