«Вест Хэм» сообщил о переходе Кудуса из «Аякса»

«Вест-Хэм» сообщил о подписании контракта с нападающим «Аякса» Мохаммедом Кудусом. Контракт игрока рассчитан на 5 лет.

«Я мечтал играть в этой лиге с самого детства. Я мечтал об этом моменте и так рад быть здесь. Но на этом все не заканчивается, я хочу продолжать», — сказал форвард.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне 23-летний ганец провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.