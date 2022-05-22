«Вест Хэм» начал переговоры о подписании нападающего Денниса из «Уотфорда»

«Вест Хэм» начал переговоры с нападающим «Уотфорда» Эммануэлем Деннисом.

Как сообщает Football Insider, представители 24-летнего игрока встретились с руководством «молотобойцев» в Лондоне на неделе. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет укрепить свои атакующие ряды, подписав Денниса.

Ранее информировалось, что клуб готов предложить 25 миллионов евро за нигерийского футболиста.

В сезоне-2021/22 Деннис забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 35 матчах за «Уотфорд». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.