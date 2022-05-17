«Вест Хэм» готов предложить 25 миллионов евро за форварда «Уотфорда» Денниса

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Уотфорда» Эммануэлом Деннисом, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «молотобойцы» готовы предложить 25 миллионов евро за 24-летнего нигерийца.

В сезоне-2021/22 Деннис забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за «Уотфорд».