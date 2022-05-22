«Тоттенхэм» может подписать вратаря «Саутгемптона» Форстера

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Саутгемптона» Фрэйзером Форстером, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб хочет подписать 34-летнего англичанина и использовать его в роли резервного вратаря. «Тоттенхэм» не будет выкупать арендованного у «Аталанты» голкипера Пьерлуиджи Голлини.

В сезоне-2021/22 Форстер пропустил 44 голов в 24 матчах за «Саутгемптон», вратарь отыграл 4 встречи на ноль.

Контракт футболиста со «святыми» действует до конца июня 2022 года, игрок может покинуть клуб свободным агентом этим летом.