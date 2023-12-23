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Сегодня, 14:00

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Вест Хэм» — «МЮ» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед».
Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Вест Хэмом» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

В предыдущем матче чемпионата Англии «МЮ» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 0:0, а «Вест Хэм» дома разгромил «Вулверхэмптон» — 3:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, набрав 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм» идет на девятой строчке, имея в своем активе 27 очков.

Последнее очное противостояние между сегодняшними соперниками завершилось победой «Вест Хэма» — 1:0.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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Тен Хаг: «Я верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
3
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
9
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
20
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
Результаты / календарь
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30 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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