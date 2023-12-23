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Сегодня, 19:00

«Ливерпуль» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Reuters

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыгрыюта в центральном матче 18-го тура английской премьер-лиги в субботу, 23 декабря. Встреча лидеров чемпионата пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Ливерпуль» — «Арсенал» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию центральной игры 18-го тура АПЛ.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 39 пунктов. «Ливерпуль» набрал 38 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Неделя

Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
3
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
20
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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11 тур
12 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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