Тен Хаг: «Я верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре нападающих Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хойлунда.
«Я твердо верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов. Рэшфорд, который в прошлом году работал под моим руководством, доказал, что может забить много голов, когда он в лучшей форме. Я уверен, что он сделает это», — приводит слова тен Хага BBC Sport.
В текущем сезоне Рэшфорд провел 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. На счету Хойлунда 5 голов в 21 игре, при этом все мячи были забиты в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
3
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|17
|9
|1
|7
|18-21
|28
|
8
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
9
|Вест Хэм
|17
|8
|3
|6
|29-30
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|
20
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6