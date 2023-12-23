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Тен Хаг: «Я верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре нападающих Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хойлунда.

«Я твердо верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов. Рэшфорд, который в прошлом году работал под моим руководством, доказал, что может забить много голов, когда он в лучшей форме. Я уверен, что он сделает это», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. На счету Хойлунда 5 голов в 21 игре, при этом все мячи были забиты в Лиге чемпионов.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
3
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
9
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
20
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
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21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
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Вулверхэмптон – Челси
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П
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 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

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