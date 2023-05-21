Гол и передача Боуэна принесли «Вест Хэму» победу над «Лидсом»
«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Лидс» в матче 37-го тура АПЛ — 3:1.
Победный гол лондонцев забил Джаррод Боуэн. До этого полузащитник отдал голевую передачу на Деклана Райса в первом тайме. В самой концовке преимущество «Вест Хэма» удвоил Мануэль Лансини. Единственный мяч «Лидса» записал на свой счет Родриго.
«Вест Хэм» с 40 очками поднялся на 14-е место в АПЛ. «Лидс» с 31 баллом остался на 18-й строчке и вылетит из высшего дивизиона, если не сумеет победить в последнем туре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
15
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|14:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|1 : 3
|20.05
|17:00
|
Борнмут – МЮ
|0 : 1
|20.05
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|2 : 2
|20.05
|17:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|1 : 1
|20.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|1 : 0
|21.05
|15:30
|
Вест Хэм – Лидс
|3 : 1
|21.05
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|21.05
|18:00
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|22.05
|22:00
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6
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