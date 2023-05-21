Гол и передача Боуэна принесли «Вест Хэму» победу над «Лидсом»

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Лидс» в матче 37-го тура АПЛ — 3:1.

Победный гол лондонцев забил Джаррод Боуэн. До этого полузащитник отдал голевую передачу на Деклана Райса в первом тайме. В самой концовке преимущество «Вест Хэма» удвоил Мануэль Лансини. Единственный мяч «Лидса» записал на свой счет Родриго.

«Вест Хэм» с 40 очками поднялся на 14-е место в АПЛ. «Лидс» с 31 баллом остался на 18-й строчке и вылетит из высшего дивизиона, если не сумеет победить в последнем туре.