"Вест Хэм" купил нападающего "Базеля"

"Вест Хэм" оформил трансфер нападающего "Базеля" Альбиана Айети. 22-летний швейцарец подписал с "молотобойцами" контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Игрок будет зарабатывать 50 тысяч фунтов в неделю.
В прошлом сезоне Айети провел в чемпионате Швейцарии 32 матча и отличился 14 голами, а также 8 голевыми передачами. В составе сборной Швейцарии он забил 1 гол в 7 встречах.
Introducing our new striker... #WelcomeAjeti pic.twitter.com/h6T0fL1Tuu— West Ham United (@WestHamUtd) August 8, 2019
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