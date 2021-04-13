«Брайтон» и «Эвертон» сыграли вничью

«Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Хозяева набрали 33 очка и занимают 15-е место. У «ирисок» 48 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Брайтон» — «Эвертон» — 0:0

«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Модер (Берн, 88), Уэлбек, Мопей (Джаханбахш, 87), Троссар.

«Эвертон»: Ольсен, Коулман, Динь, Кин, Мина (Ивоби, 58), Холгейт, Годфри, Хамес Родригес, Сигурдссон, Дэйвис (Броадхед, 88), Ришарлисон.

Предупреждения: Данк, 52. Кин, 82. Холгейт, 90+2.

Судья: Инглэнд.

12 апреля. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».