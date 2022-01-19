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Сегодня, 11:25

Вернер высказался о борьбе «Челси» за трофеи в сезоне-2021/22

Екатерина Савостина
Корреспондент

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался о борьбе команды за трофеи в сезоне-2021/22.

«Мы верим, что в АПЛ все может очень быстро измениться, хотя, конечно, мы понимаем, как хорош «Манчестер Сити», особенно в чемпионате, и, когда у них такое преимущество, их нелегко обойти.

Нам есть за что бороться в этом году, мы сражаемся в Лиге чемпионов, вышли в финал Кубка лиги, и у нас есть шансы в Кубке Англии и клубном чемпионате мира. У нас есть возможность завоевать трофей в этом сезоне, так что есть время опустить голову, засучить рукава и трудиться», — приводит слова Вернера пресс-служба клуба.

«Челси» занимает третье место в АПЛ, имея на счету 44 очка. У «Манчестер Сити» 56 очков и первая позиция.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/18/werner-determined-to-bounce-back-for-the-fans
Тимо Вернер
Футбол
ФК Челси
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1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
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Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
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 16
Диогу Жота

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Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

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 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

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