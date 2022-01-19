Вернер высказался о борьбе «Челси» за трофеи в сезоне-2021/22

Нападающий «Челси» Тимо Вернер высказался о борьбе команды за трофеи в сезоне-2021/22.

«Мы верим, что в АПЛ все может очень быстро измениться, хотя, конечно, мы понимаем, как хорош «Манчестер Сити», особенно в чемпионате, и, когда у них такое преимущество, их нелегко обойти.

Нам есть за что бороться в этом году, мы сражаемся в Лиге чемпионов, вышли в финал Кубка лиги, и у нас есть шансы в Кубке Англии и клубном чемпионате мира. У нас есть возможность завоевать трофей в этом сезоне, так что есть время опустить голову, засучить рукава и трудиться», — приводит слова Вернера пресс-служба клуба.

«Челси» занимает третье место в АПЛ, имея на счету 44 очка. У «Манчестер Сити» 56 очков и первая позиция.