Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:47

Ван-Биссака может пропустить оставшиеся матчи «Манчестер Юнайтед» в январе

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что защитник Аарон Ван-Биссака может пропустить оставшиеся матчи команды в этом месяце.

«Аарон не сыграет с «Брентфордом» 19 января и, вероятнее всего, пропустит следующую игру с «Вест Хэмом». Надеюсь, что после паузы он сможет вернуться к тренировкам», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Рангника.

В сезоне-2021/22 Ван-Биссака провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. В январе «красные дьяволы» проведут еще два матча: против «Брентфорда» (19 января) и «Вест Хэма» (22 января). После этого команда сыграет 4 февраля в 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро».

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/aaron-wan-bissaka-likely-to-miss-next-two-matches-brentford-west-ham?t=y&utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=appandweb&utm_content=absentred20220119
Аарон Ван-Биссака
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 экстремально похудевших звезд российского шоу-бизнеса
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вернер высказался о борьбе «Челси» за трофеи в сезоне-2021/22

Бывший защитник «Арсенала» Дженкинсон продолжит карьеру в Австралии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости