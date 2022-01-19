Ван-Биссака может пропустить оставшиеся матчи «Манчестер Юнайтед» в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что защитник Аарон Ван-Биссака может пропустить оставшиеся матчи команды в этом месяце.

«Аарон не сыграет с «Брентфордом» 19 января и, вероятнее всего, пропустит следующую игру с «Вест Хэмом». Надеюсь, что после паузы он сможет вернуться к тренировкам», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Рангника.

В сезоне-2021/22 Ван-Биссака провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. В январе «красные дьяволы» проведут еще два матча: против «Брентфорда» (19 января) и «Вест Хэма» (22 января). После этого команда сыграет 4 февраля в 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро».