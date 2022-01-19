Тухель считает, что «Челси» нужен отдых перед матчем с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Брайтоном» (1:1) в матче 24-го тура АПЛ отметил, что команже необходим отдых. Впереди у «синих» игра с «Тоттенхэмом».

«Нам очень нужен отдых. Вы можете воспринимать это как оправдание, но взгляните на наш календарь. Мы играли в гостях против «Манчестер Сити» после матча Кубка лиги, тогда как наш соперник имел время на отдых. Сегодня нам противостоял соперник, у которого была неделя на подготовку к матчу, которой не было у нас.

Мы играем в этом графике с ноября, и матчи следуют один за другим. Нам нужно время, чтобы отключиться от футбола и перезарядиться. Я чувствую это, и именно поэтому команда получит два дня отдыха. Для подготовки к воскресному матчу против «Тоттенхэма» у нас будут пятница и суббота", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.