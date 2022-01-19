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Сегодня, 04:24

Тухель считает, что «Челси» нужен отдых перед матчем с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Брайтоном» (1:1) в матче 24-го тура АПЛ отметил, что команже необходим отдых. Впереди у «синих» игра с «Тоттенхэмом».

«Нам очень нужен отдых. Вы можете воспринимать это как оправдание, но взгляните на наш календарь. Мы играли в гостях против «Манчестер Сити» после матча Кубка лиги, тогда как наш соперник имел время на отдых. Сегодня нам противостоял соперник, у которого была неделя на подготовку к матчу, которой не было у нас.

Мы играем в этом графике с ноября, и матчи следуют один за другим. Нам нужно время, чтобы отключиться от футбола и перезарядиться. Я чувствую это, и именно поэтому команда получит два дня отдыха. Для подготовки к воскресному матчу против «Тоттенхэма» у нас будут пятница и суббота", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/18/tuchel-reacts-to-brighton-draw
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Томас Тухель
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Тухель сравнил с поражением ничью с «Брайтоном»
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
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Манчестер Юнайтед

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