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Сегодня, 10:02

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» на этой неделе обсудят трансфер Хендерсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы проведут новый раунд переговоров на этой неделе. Ранее сообщалось, что 26-летний голкипер не полетит с манкунианцами в турне по США.

В прошедшем сезоне Хендерсон выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он провел 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 раз отыграл на ноль.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Дин Хендерсон
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
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14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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