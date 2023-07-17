«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» на этой неделе обсудят трансфер Хендерсона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

Клубы проведут новый раунд переговоров на этой неделе. Ранее сообщалось, что 26-летний голкипер не полетит с манкунианцами в турне по США.

В прошедшем сезоне Хендерсон выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он провел 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 раз отыграл на ноль.

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