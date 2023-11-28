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Сегодня, 22:11

Великобритания не согласилась передать средства от продажи «Челси» Израилю

Виктория Кравченко
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Игроки «Челси».
Фото Reuters

Великобритания отклонила предложение направить средства, полученные российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи «Челси», Израилю вместо Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании и Еврокомиссия подписали заявление, согласно которому деньги от продажи «Челси» будут потрачены только на гуманитарную помощь для Украины. Сам бизнесмен не подписывал договор, так как планировал часть денег передать пострадавшим из России.

По данным источника, предложение было отклонено, правительство страны посчитало, что это был шаг предпринимателя, чтобы избежать возможного осуждения в России. Другие источники утверждают, что Абрамович не только поднял вопрос о возможности использования денег на гуманитарные цели в Израиле, но и предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции.

Также пишут, что обсуждения проходили по инициативе Израиля, а сам Абрамович не был в курсе предложения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231128/futbol-1912493441.html
ФК Челси
Роман Абрамович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 13 4 3 6 18-23 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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36 тур
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38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 - : -
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 - : -
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
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Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
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Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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