Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи: «Месси никогда не был подписан на моего брата»

Роберто Гарначо, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, назвал ложью слова экс-игрока манкунианцев Рио Фердинанда об отписке форварда сборной Аргентины Лионеля Месси от его брата.

Ранее Фердинанд заявил, что Месси, по словам Гарначо, отписался от 19-летнего аргентинца, потому что тот предпочитает ему Криштиану Роналду.

«Фейк, Месси никогда не был подписан на него. Хватит придумывать всякую чушь только для того, чтобы вызвать ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими», — написал брат Гарначо в соцсети X.