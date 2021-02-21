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Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном»

06:05
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:2).

«Трудно это принять, но мы пропустили ранний гол, который был совершенно ненужным. Нам приходилось гнаться за игрой, и мы сделали это хорошо с творческой точки зрения. Мы создали несколько моментов в первом тайме и еще больше во втором, но так и не довели ситуацию до конца», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Эвертон» догнал «Ливерпуль в турнирной таблице. Обе команды набрали по 40 очков и занимают 6-7 места. У команды Карло Анчелотти одна игра в запасе.

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