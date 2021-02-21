Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:2).
«Трудно это принять, но мы пропустили ранний гол, который был совершенно ненужным. Нам приходилось гнаться за игрой, и мы сделали это хорошо с творческой точки зрения. Мы создали несколько моментов в первом тайме и еще больше во втором, но так и не довели ситуацию до конца», — приводит слова Клоппа BBC Sport.
«Эвертон» догнал «Ливерпуль в турнирной таблице. Обе команды набрали по 40 очков и занимают 6-7 места. У команды Карло Анчелотти одна игра в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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