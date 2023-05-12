Варан восстановился после травмы и вернулся в общий строй «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что защитник Рафаэль Варан восстановился после травмы. Он поможет клубу в предстоящем матче против «Вулверхэмптона».

«У него [Рэшфорда] проблема, травма ноги, так что завтра он под большим вопросом. Но мы счастливы, что Рафа Варан вернулся», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Футболист был травмирован в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» 13 апреля.

В этом сезоне 30-летний француз провел 21 матч в АПЛ, не отметившись результативными действиями.