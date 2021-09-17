Варан о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Это новое испытание, но я испытываю удовольствие тут каждый день»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой переход в английскую команду из «Реала».

«Переход в «Манчестер Юнайтед» — новое испытание для меня. Новый чемпионат, новый менталитет, новая атмосфера. Для меня все в новинку, но я испытываю удовольствие от каждого дня здесь. Вернуть «МЮ» на вершину — серьезный вызов, но я чувствую, что люди здесь хотят победить и делать великие вещи, это мотивирует. Сульшер рассказал мне об амбициозности команды и о том, что я буду испытывать, выступая за «МЮ». Погба рассказывал про клуб и атмосферу, про ожидания. Поль — великолепный футболист, но он, помимо этого, еще и очень позитивный, он — лидер. Я давно его знаю и рад играть с ним в одной команде», — приводит Sky Sports слова Варана.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2021 года за 40 миллионов евро.