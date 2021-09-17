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Варан о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Это новое испытание, но я испытываю удовольствие тут каждый день»

19:38
Рафаэль Варан (справа) вместе с Полем Погба. Фото Instagram
Рафаэль Варан (справа) вместе с Полем Погба. Фото Instagram
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой переход в английскую команду из «Реала».

«Переход в «Манчестер Юнайтед» — новое испытание для меня. Новый чемпионат, новый менталитет, новая атмосфера. Для меня все в новинку, но я испытываю удовольствие от каждого дня здесь. Вернуть «МЮ» на вершину — серьезный вызов, но я чувствую, что люди здесь хотят победить и делать великие вещи, это мотивирует. Сульшер рассказал мне об амбициозности команды и о том, что я буду испытывать, выступая за «МЮ». Погба рассказывал про клуб и атмосферу, про ожидания. Поль — великолепный футболист, но он, помимо этого, еще и очень позитивный, он — лидер. Я давно его знаю и рад играть с ним в одной команде», — приводит Sky Sports слова Варана.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2021 года за 40 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12408852/varane-my-man-utd-destiny

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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