Матч с «Кристал Пэлас» станет для Хендерсона 200-м в роли капитана «Ливерпуля»
Матч 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» станет для полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона 200-м в качестве капитана мерсисайдцев.
31-летний англичанин является седьмым по количеству игр за «Ливерпуль» с капитанской повязкой. Больше всего игр в статусе капитана команды провел Стивен Джеррард (472).
Jordan Henderson set to captain #LFC for the 200th time tomorrow v Palace. Only six players have worn the armband more often in the club's history: Sami Hyypia (204), Alex Raisbeck (267), Donald Mackinlay (293), Emlyn Hughes (335), Ron Yeats (416) and Steven Gerrard (472).— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 17, 2021
Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 18 сентября. Начало — в 17.00 (мск).
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