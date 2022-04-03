Ван Перси может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси может войти в тренерский штаб клуба, утверждает Daily Mirror.
В назначении 38-летнего специалиста заинтересован главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который является одним из основных кандидатов на аналогичный пост в «МЮ».
На данный момент ван Перси является ассистентом главного тренера в «Фейеноорде».
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в текущем чемпионате Англии, набрав 51 очко в 30 турах. Нынешний главный тренер Ральф Рангник летом должен оставить свой пост.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
7
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
8
|Вест Хэм
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|2 : 0
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 2
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|0 : 0
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 1
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 1
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|1 : 4
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|1 : 1
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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