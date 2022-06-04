«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» претендуют на полузащитника «Ювентуса» Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Английские клубы вышли на контакт с матерью игрока, которая также выполняет роль его агента, сообщает инсайдер Николо Скира.

Сумма возможной сделки оценивается в 15 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи.

Контракт 27-летнего игрока, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году. Туринцы не спешат расставаться с французским хавбеком, однако готовы отпустить его, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи.