Ван дер Варт считает, что ван де Бек должен перейти из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию»

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт заявил, что его соотечественник, хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек должен сменить команду в летнее трансферное окно.

«Донни идеально подходил системе «Аякса», но он совсем не подходит «Манчестер Юнайтед». Если никто не уйдет из «МЮ» летом, то ему очень повезет, если он будет регулярно попадать в стартовый состав. Донни слишком хорош для того, чтобы второй год подряд сидеть на лавке. Ему нужно игровое время. Да, он еще молод, но время идет очень быстро. Ему бы подошел клуб вроде дортмундской «Боруссии». Возможно, он перешел в «МЮ» слишком рано», — цитирует ESPN ван дер Варта.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года. 24-летний голландец провел 36 матчей за «красных дьяволов» в минувшем сезоне, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.