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Давид Луиз, Эдегор и Себальос покидают «Арсенал»

17:28
Давид Луиз (в центре). Фото ФК "Арсенал".
Давид Луиз (в центре). Фото ФК &quot;Арсенал&quot;.
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«Арсенал» на своем официальном сайте 2 июня объявил об уходе нескольких игроков по окончании сезона.

В заявлении указано, что команду покидают голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луиз, полузащитник Дани Себальос и нападающий Мартин Эдегор. Себальос и Эдегор выступали на правах аренды из «Реала».

«Арсенал» в завершившемся сезоне занял восьмое место в премьер-лиге и не пробился в еврокубки.

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