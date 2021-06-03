Рио Фердинанд оценил результаты сезона для «МЮ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу результатов команды в минувшем сезоне.

«Думаю, что в АПЛ мы добились того, чего хотели, это стало прогрессом. В прошлом сезоне «МЮ» отстал от «Ливерпуля» на 30 с лишним очков. Теперь они позади нас. Они оправдываются, у них есть много причин, но мы стали настолько лучше, что обошли их в этом сезоне. Это просто факт», — цитирует Фердинанда Goal.com.

По итогам сезона-2019/20 «МЮ» занял третье место, отстав от «Ливерпуля» на 33 балла. В прошлом сезоне «красные дьяволы» стали вторыми, обогнав мерсисайдцев на 5 очков.