Ван де Бек интересен «Галатасараю» и «Фенербахче»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек интересен двуи турецким клубам.

Как сообщает ESPN, 26-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче» или «Галатасарае». Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сказал полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мэйсона Маунта и Софьяна Амрабата.

По данным источника, английский клуб готов рассмотреть любое предложение по ван де Беку.

Трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября.

Ван де Бек играет в «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.