«Манчестер Юнайтед» запретили публично сообщать о психических проблемах Санчо

«Манчестер Юнайтед» не разрешили публично рассказывать о борьбе нападающего Джейдона Санчо с психическими расстройствами в прошлом сезоне, сообщает Daily Mail.

Однако главный тренер команды Эрик тен Хаг в декабре 2022 года сообщил на пресс-конференции, что 23-летний англичанин будет недоступен в течение определенного периода времени из-за «физических и психологических факторов».

Игрок восстанавливался от травмы в течение пяти месяцев, начиная с октября. Тогда же Санчо отказался от использования социальных сетей, что вызвало разговоры по поводу его психического здоровья. Также он тренировался один в Нидерландах. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не получил разрешения публично подтвердить, что психическое состояние английского нападающего не в порядке.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 3 матча и не отметился результативными действиями.