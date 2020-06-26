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«Валенсия» хочет арендовать Кепу у «Челси» на 2 года

14:38

«Валенсия» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать у лондонцев 25-летнего голкипера сроком на два года. Сообщается, что «Валенсия» хочет включить в арендное соглашение право на выкуп 25-летнего испанца.

В текущем сезоне на счету Кепы 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он пропустил 45 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкиперв в 32 миллиона евро.

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