В «МЮ» уверены в продлении контракта с Гарначо

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что в ближайшее время клуб продлит контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.

«МЮ» еще летом сделал предложение 18-летнему хавбеку, переговоры продолжаются, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что клуб готов увеличить зарплату Гарначо в 10 раз.

За ситуацией вокруг Гарначо, который был куплен «Юнайтед» у «Атлетико» за 450 тысяч фунтов в августе 2020, внимательно наблюдают «Реал» и «Барселона».

В этом месяце 18-летний аргентинец провел 4 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.