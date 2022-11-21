Агуэро рассказал, почему Гвардиола лысеет

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о сложностях работы футбольным тренером.

«Тренером сложно быть. Посмотрите на Гвардиолу, он облысел о того, что много думал», — цитирует Агуэро Barca Universal.

Футболист завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. Под руководством Гвардиолы он играл с 2016 по 2021 год. Вместе они трижды становились чемпионами АПЛ, а также брали национальные кубки.